LAVIS. Non è bastata la chiesa di Lavis a contenere ieri sera tutte le persone che in occasione del rosario per Adele hanno voluto stringersi alla famiglia Cobelli. Tra questi anche i genitori di Sara Piffer, la ciclista 19enne che lo scorso anno morì travolta in allenamento. Un destino uguale a quello di Adele che sabato a soli 14 anni ha lasciato la vita sulla strada, investita da un’auto. «Aiutaci a guardare oltre il buio» ha detto il parroco don Agostini. Oggi alle 16 l’ultimo saluto alla piccola ciclista.



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