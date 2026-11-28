TRENTO. Sono 15.532 i lavoratori autonomi trentini che beneficiano della flat tax, il regime fiscale forfettario che prevede un’aliquota del 15 per cento. Il loro reddito medio annuo dichiarato nel 2024 è stato di 19.280 euro, il secondo più elevato a livello nazionale, superiore alla media italiana di 17.190 euro. A fotografare la situazione è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, sulla base dei dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Giovane, laureato e spesso precario: è questo il profilo prevalente dei beneficiari del regime agevolato che emerge dall’indagine nazionale. Tra le categorie maggiormente rappresentate figurano i professionisti della sanità privata, come psicologi, medici e fisioterapisti, ma anche ingegneri, architetti, geometri, avvocati e consulenti aziendali.

Dietro le agevolazioni fiscali, secondo la Cgia, si nascondono spesso condizioni di fragilità economica, collaborazioni con un unico committente, ritardi nei pagamenti e incertezza sul rinnovo dei contratti. A pesare è anche l’assenza delle tutele tipiche del lavoro dipendente, come ferie retribuite, tredicesima e trattamento di fine rapporto.

Il regime forfettario prevede attualmente un tetto di ricavi annui di 85 mila euro, mentre l’aliquota scende al 5 per cento per i primi cinque anni di attività, in presenza di determinati requisiti. Con il disegno di legge di Bilancio 2027 il governo punta ad innalzare la soglia a 100 mila euro.

La Cgia sottolinea inoltre come l’imposta del 15 per cento non venga applicata direttamente al fatturato, ma a un reddito determinato attraverso coefficienti di redditività differenti a seconda dell’attività esercitata.