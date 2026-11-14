TRENTO. È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale per aver abusato di una sua cliente nell’ambulatorio dove esercitava la professione di fisioterapista vicino al capoluogo. Questo è il quadro delineato dalla procura di Trento che, dopo la querela presentata dalla donna, ha aperto un fascicolo a carico di un professionista trentino di 39 anni.

Mercoledì scorso l’indagato è stato portato nel carcere di Spini di Gardolo. Gli agenti hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice per le indagini preliminari Enrico Borrelli, su richiesta della sostituta procuratrice Emanuela Baglivo.

Ammissioni davanti al gip

Ieri mattina il fisioterapista, difeso dagli avvocati Pietro e Nicola Stolfi e in videocollegamento dall’istituto penitenziario, è comparso davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia e ha ammesso la sua colpa. Non solo su questo episodio, ma anche su altri, visto il materiale fotografico trovato nel suo cellulare: foto scattate ad altre sue pazienti.

Per queste ultime, però, l’uomo ha precisato che si sarebbe trattato di molestie e palpeggiamenti, senza rapporti completi. L’indagato avrebbe cercato di giustificarsi definendo il periodo che stava vivendo carico di «tensioni» con la compagna. Al termine dell’udienza il giudice ha confermato il carcere.

Gli abusi dal 2025

Secondo la ricostruzione dell’accusa, oltre agli episodi contestati e messi agli atti ci sarebbero anche altri casi non denunciati. Stando agli elementi raccolti dagli inquirenti, i fatti emersi grazie alla paziente sarebbero cominciati nel 2025. In quell’anno la donna, una quarantenne appena operata per un’ernia perineale, si sarebbe rivolta al professionista per la riabilitazione completa.

Da qui, secondo la procura, sarebbe iniziato l’incubo. Il fisioterapista, sfruttando la sua attività professionale, avrebbe approfittato della donna, abusando di lei anche con rapporti sessuali. Sempre secondo la denuncia, non sarebbe successo una volta sola ma ripetutamente, perché lui avrebbe continuato a fissarle appuntamenti. Finché lei ha deciso di porre fine a quanto stava subendo.

Le altre vittime

È proprio dal suo caso che sarebbero emersi anche gli altri episodi. Durante la perquisizione delle forze dell’ordine l’indagato, oltre a consegnare subito il telefono, avrebbe fatto anche i nomi delle altre vittime. Nel dispositivo, esaminato dagli inquirenti, sono state trovate foto che dimostrerebbero il coinvolgimento di altre donne, tutte sue pazienti. Dopo la denuncia l’uomo ha chiesto di poter accedere a un programma di cura.

Il precedente in Val di Sole

Il caso, purtroppo, non sembra isolato. Nei primi mesi dell’anno la procura di Trento ha avviato un’indagine su un medico ortopedico che lavorava in una clinica privata della Val di Sole, accusato di violenza sessuale su una giovanissima paziente che si era rivolta a lui dopo una caduta sulle piste da sci. La turista, di origine polacca, aveva denunciato subito: l’uomo era finito agli arresti domiciliari.