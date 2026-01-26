TRENTO. Mancano pochi giorni all'arrivo in città della Fiamma dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, attesa giovedì 29 gennaio. Trento è pronta ad accoglierla lungo il percorso che attraverserà le vie del centro, toccando alcuni dei luoghi più significativi e simbolici della città. Saranno circa trenta i tedofori protagonisti della tappa che avranno l'onore di portare la Fiamma fino a piazza Duomo, dove è prevista l'accensione del braciere olimpico intorno alle 19.30.



I nomi dei tedofori, scelti dalla Fondazione Milano Cortina 2026, restano – come da tradizione – fino al giorno della staffetta, per accrescere l'attesa e la sorpresa intorno a questo grande evento che si preannuncia molto emozionante e partecipato.



È possibile anticipare però che, per la tappa numero 53 tra i tedofori ci saranno il velista Ruggero Tita, l'arbitatore Matteo Anesi e il giocatore di curling Amos Mosaner, rappresentanti di successo del mondo sportivo trentino e protagonisti di importanti successi internazionali.



Lungo il percorso non mancheranno momenti di intrattenimento per accompagnare il passaggio dei cortei olimpici e coinvolgere il pubblico. Nel quartiere Le Albiere, in piazza delle Donne Lavoratrici, il passaggio dei tedofori sarà salutato da Itas Assicurazioni e Radio Dolomiti, che con la musica e l'animazione dei DJ radiofonici contribuiranno a creare un clima di festa e partecipazione. In piazza Fiera sarà invece il Coro di tromboni del Conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda a rendere omaggio alla Fiamma olimpica. Per l'occasione verranno eseguiti alcuni brani, tra cui la "Fanfara Olimpica" di Demetrio Bonvecchio composta appositamente per l'evento.



A chiudere il corteo olimpico saranno la storia e la tradizione del territorio. Sullo sfondo del suggestivo Castello del Buonconsiglio, la Pro Loco Centro Storico Trento, i Clusii e i Cebi e i rievocatori del corteo storico delle Feste Vigiliane, con costumi ispirati agli affreschi del ciclo dei Mesi di Torre Aquila, accompagneranno la Fiamma nel suo viaggio di avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali, al via il 6 febbraio.



La torcia olimpica proseguirà quindi verso piazza Duomo per la conclusione del percorso e l'evento finale. A partire dalle 17.30, la piazza ospiterà uno spettacolo che unisce danza e acrobazie: una ballerina accompagnata da un testo poetico, caro vita a movimenti fluidi e armoniosi per accordare la bellezza, l'impegno e la determinazione che caratterizzano i gesti delle discipline invernali.



Viabilità modificata, attenzione ai divieti



In occasione del passaggio della Fiamma sono previste modifiche temporanee alla viabilità urbana. Per consentire lo svolgimento della staffetta in sicurezza, sarà istituito un percorso dedicato ai tedofori, accompagnati da due convogli autorizzati.



Il provvedimento di viabilità entrerà in vigore a partire dalle 17.45. La Polizia locale presidierà tutte le 36 postazioni previste lungo il percorso, assicurando la gestione del traffico e l'assistenza alla viabilità. Sono previste chiusure temporanee al traffico veicolare, limitate al tempo strettamente necessario al passaggio dei tedofori e dei mezzi di accompagnamento.



Anche il trasporto pubblico potrà subire brevi sospensioni o deviazioni temporanee lungo le tratte interessate dal passaggio della manifestazione, con ripristino del servizio non appena consentito. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a seguire le indicazioni del personale di Polizia Locale e a programmare per tempo i propri spostamenti.