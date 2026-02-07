Iniziano oggi in Trentino le feste di carnevale che si svolgono praticamente in ogni paese. Questo l’elenco di quanto avviene tra oggi, sabato 7 febbraio, domani, domenica 8 e lunedì 9 febbraio.

Oggi, sabato 7 febbraio, Mori, piazza della frazione Siano, dalle ore 11.30; si festeggia il Carnevale con buona musica, maschere ed un delizioso piatto di gnocchi al pomodoro. Ingresso libero, bus navetta disponibile con partenza dalle ore 11.30 dal parcheggio dell’Oratorio e dal supermercato Poli, (servizio ogni 15 minuti circa). L'evento è organizzato dall’A.R.C. Sano, con il patrocinio del Comune di Mori.

Carnevale in Vallagarina. Tornano gli eventi di Carnevale per festeggiare in compagnia. Maccheroni al ragù, gnocchi, sfilate delle mascherine, scherzi e tanto altro! Scopri tutti gli eventi per festeggiare il carnevale in Vallagarina.

Oggi, sabato 7 febbraio, Carnevale dei bambini a Pomarolo. Dalle ore 13, sfilata della banda "Felice e Gregorio Fontana", premiazione della mascherina più bella, panini caldi, polenta concia e bevande.

Domenica 8 febbraio, Carnevale a Pilcante. Maccheronata a cura di C.A.S Pilcante.

Carnevale a Vò Sinistro. Maccheroni al ragù, sfilata delle mascherine ed estrazione della lotteria.

Carnevale a Noriglio. Piazzale della Chiesa (in caso di maltempo, evento rinviato a domenica 15 febbraio). Pasta al ragù e brodo e animazione per bambini.

Carnevale a Besenello. Pasta al ragù.

Carnevale a Porte di Trambileno. Dalle ore 11, aperitivo, a seguire maccheronata e nel pomeriggio spettacolo di magia e sfilata delle mascherine. Ore 12 Maccheronata; ore 14.30, spettacolo di magia; ore 15.30, sfilata delle mascherine.

Domenica 8 febbraio, Carnevale a Besenello. Dalle ore 11, piazzale dell'oratorio, maccheronata di Sant'Agata.

Carnevale a Castione di Brentonico, pasta al ragù.

Carnevale a Noriglio, piazzale della Chiesa (in caso di maltempo, evento rinviato a domenica 15 febbraio), pasta al ragù e brodo e animazione per bambini.

Carnevale a Pedersano, dalle ore 12 (in caso di maltempo, evento rinviato a domenica 15 febbraio), pasta al ragù e altre sfiziosità, sfilata delle mascherine e accompagnamento musicale.

Carnevale dei bambini a Rovereto, da oggi sabato 7 a domenica 15 febbraio, 71esima edizione della festa più scherzosa dell'anno. Programma: oggi, sabato 7 febbraio, ore 9.30, insediamento della Minigiunta con partenza da largo Foibe ed arrivo in Municipio. Apertura ufficiale del Carnevale con consegna delle chiavi della città da parte della Sindaca. La Minigiunta 2026 è composta da alunni ed alunne della Scuola elementare “Damiano Chiesa” di Noriglio. Accompagnamento musicale della Banda Giovanile Musica Cittadina “Riccardo Zandonai” Rovereto Junior Band. Ore 16, Biblioteca Civica di Rovereto, La finestra delle storie. Letture animate ideate e interpretate da Barbara Eforo. Età consigliata 5+. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, tel. 0464 452500.

Domenica 8 febbraio, ore 15, Teatro Rosmini, All'inCirco varietà. A cura della Compagnia Lannutti & Corbo. Ingresso libero e gratuito dalle 14 fino ad esaurimento posti. Ore 16.30, Teatro Zandonai, Carnevale senza confini. Concerto del Gruppo Jitřenka. Partecipano il Coro Notemagia ed il Coro Monte Zugna. Ingresso libero e gratuito dalle 15.30 fino a esaurimento posti.

Lunedì 9 febbraio, ore 20.30, Teatro Zandonai, Concerto di Carnevale con le Bande Giovanili Riunite della Comunità della Vallagarina. Ingresso libero e gratuito dalle 19.30 fino a esaurimento posti.

Il Carnevale di Arco compie 150 anni

Quando è nato, nel 1876, Arco era parte dell’impero austroungarico e il celeberrimo Carnevale di Viareggio esisteva da solo tre anni. Il Carnevale di Arco, tra i più antichi e longevi d’Italia, festeggia il traguardo dei 150 anni con una edizione speciale, nei fine settimana del 7 e 8 e dal 13 al 15 febbraio, più una medaglia celebrativa, un libro che ripercorre un secolo e mezzo di storia, una torta lunga 150 metri e, ospite d’eccezione, una delegazione della fondazione Carnevale di Viareggio. L’evento è strutturato intorno a tre grandi palchi, spettacolari carri statici alti sei metri dislocati nel centro storico, in viale delle Palme, sui quali nel corso delle cinque giornate di festa si susseguono, sempre a partire dalle 14.30, 18 spettacoli, tutti gratuiti. Il programma: si parte oggi, sabato 7 febbraio dalle 14.30 con il Bimbobell Carneval show, con il Katastrofico Circus e le Arlecchinate, rispettivamente nei tre palchi. E, in centro storico, i Pausa Merlot “a pè”. A margine è sempre attivo un fornito punto ristoro. Domenica 8 pomeriggio, sempre dalle 14.30, Malumida cover band, il Circus Carnival e lo spettacolo Trillj La fata dei fiori.

Domenica 8 febbraio 2026, in Piazza di Ravazzone, Festa di Carnevale: intrattenimento musicale e i tradizionali maltagliati al ragù.La manifestazione è a cura dell'A.C.R. Ravazzone con il patrocinio del Comune di Mori.

Domenica 8 febbraio, Carnevale di Pergine, ore 13.30 (in caso di maltempo l'evento di svolgerà domenica 15 febbraio). Inizio sfilata con partenza dall'oratorio; ore 15.30: pasta per tutti in Piazza della Pieve. Giochi, Baby Dance e animazione. Truccabimbi e palloncini. Saranno premiati i gruppi più simpatici e originali sul tema “Le invenzioni”.

Domenica 8 febbraio, Carnevale in piazza Degasperi a Borgo Valsugana (in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 15 febbraio). Bigolada, organizzata dai Vigili del Fuoco di Borgo Valsugana. Ore 12, distribuzione gratuita di bigoli e bevande, ore 13.45, sfilata dei carri e dei gruppi; ore 14.30, Baby Disco e truccabimbi, distribuzione gratuita di tè e cioccolata calda; a seguire “Gara dei bigoli” a coppie, premiazione carri, gruppi e mascherine; ore 17, estrazione lotteria.

Appuntamenti di Carnevale a Trento e nelle Circoscrizioni, di oggi sabato e domani, domenica.

Sarà un carnevale diffuso quello che fino al 17 febbraio animerà il centro storico e le 12 circoscrizioni con più di trenta appuntamenti in programma. Le famiglie potranno divertirsi con le sfilate di maschere e carri allegorici, dolci della tradizione e momenti di intrattenimento condiviso, per trasformare anche quest’anno i festeggiamenti di Carnevale in un’occasione comunitaria che coinvolge le associazioni del territorio.

Giostre, carri e sfilate in centro storico

I festeggiamenti cominciano oggi, sabato 7 alle 14 con il concerto itinerante, che si sposterà da piazza di Fiera a piazza della Mostra, accompagnata da trampolieri e artisti di strada. Fino al 17 febbraio, piazza di Fiera e piazza della Mostra ospiteranno anche le giostre, che saranno aperte tutti i giorni dalle 14 alle 20 e con orario esteso dalle 10 alle 20 il sabato, la domenica, giovedì 12 e martedì 17. Gli eventi sono realizzati in collaborazione con Promoevent.

San Giuseppe

Oggi, sabato 7, dalle 14 alle 17.30, il parco Duca d'Aosta diventerà teatro per lo spettacolo della Murga, che prevede l’esibizione di artisti di strada (giocolieri, fuoco, bolle di sapone) e swap party. Al termine dell’iniziativa, realizzata nell'ambito di un patto di collaborazione per la valorizzazione del parco ed in collaborazione con l’Associazione teatrale universitaria (Atu), seguirà la merenda per i bambini.

Mattarello

Domani, domenica 8 a Mattarello l’appuntamento è con il Carneval dei Matarei, che inizierà alle 10.30 con la distribuzione di brodo caldo, per poi proseguire con maccheronata e omelette al parco Ergolding. Alle 13.30, da piazza Perini comincerà la sfilata di maschere e carri allegorici per le vie del paese, con arrivo alle 14.30 in piazza Ergolding per la premiazione e dalle 14.30 alle 15:. 0 scuola di ballo con “Barrio latino”. L’evento è realizzato con la collaborazione del Gruppo Alpini di Mattarello, dell’associazione Gruppo Donne, Vigili del fuoco volontari di Mattarello, Gruppo carro I Begaroi, Circolo Oratorio Santi Anzoi. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata a domenica 15 febbraio.

Povo

Domani, domenica 8, a partire dal primo pomeriggio, musica, maccheronata e mascherine al piazzale dell’oratorio insieme al Gruppo Ana di Povo/Villazzano. La festa continuerà anche domenica 15.

Gardolo

Domani, domenica 8 al piazzale Groff, dalle 12.30 comincerà la festa curata dalla Pro Loco Gardolo.

Bondone

A Vigolo Baselga i festeggiamenti organizzati dall’associazione 1513 si svolgeranno domani, domenica 8 febbraio a partire dalle 12, nel piazzale Vigili del Fuoco - Strada di Vigolo Baselga, 10. Anche a Sopramonte domani, domenica 8 ci si potrà ritrovare insieme nel piazzale Oratorio, a partire dalle 12, per la festa curata dall’associazione Noi Oratorio del Bondone.

Argentario

Il Carnevale di San Donà, in programma oggi, sabato 7 a partire dalle 12.30 (o domenica 8 in caso di maltempo) è curato dal Comitato Quartiere di San Donà.

A Meano il Carnevale organizzato dal Comitato del Carnevale dei Ragazzi di Meano si festeggerà domenica 15 Meano

A Cortesano domani, domenica 8 tutti al piazzale delle ex scuole, dalle ore 12.30, per il Carnevale organizzato dall’associazione Canopi (in caso di maltempo, la festa è posticipata a sabato 14).

La sfilata di Trento di sabato 14 febbraio.

È stata prorogata a domenica 8 la scadenza per aderire con il proprio carro alla sfilata in centro città e provare a vincere un premio in denaro. Chi desiderasse partecipare deve allegare alla domanda le debite certificazioni riguardo alla sicurezza (per le cui spese è possibile richiedere un contributo), redatte secondo le indicazioni emanate dal servizio Polizia amministrativa della Provincia di Trento.



