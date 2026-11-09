TRENTO. Ritardi ripetuti, una corsa soppressa e studenti costretti a fare i conti con arrivi incerti a scuola. Il consigliere provinciale di Onda Filippo Degasperi porta in Consiglio i disservizi della ferrovia della Valsugana, con un’interrogazione a risposta scritta rivolta alla Giunta provinciale.

Al centro della denuncia c’è il treno in partenza da Primolano alle 6.36, previsto a Pergine Valsugana alle 7.43 e utilizzato da studenti e pendolari diretti a Trento, anche grazie alle fermate di Villazzano e Mesiano. Secondo il monitoraggio riportato nell’interrogazione, in otto giornate tra il 26 ottobre e il 6 novembre la corsa è risultata puntuale una sola volta: il 26 ottobre, dopo un iniziale ritardo di 15 minuti, sarebbe stata soppressa; negli altri sei giorni esaminati sono stati registrati ritardi compresi tra 5 e 15 minuti.

Per Degasperi l’incertezza rischia di spingere le famiglie ad abbandonare il treno e a tornare all’auto privata, aggravando il traffico sulla statale 47. Un problema ulteriore riguarda i bus sostitutivi: secondo il consigliere, in caso di soppressione non transitano da Villazzano e Mesiano, rendendo più difficile raggiungere gli istituti scolastici e i poli universitari della collina.

Con l’interrogazione Degasperi chiede alla Provincia di Trento di chiarire le cause dei ritardi e le misure per garantire la puntualità, oltre a valutare il passaggio dei bus sostitutivi dalla stazione di Villazzano. Domanda inoltre quanto sia costato il canone di accesso all’infrastruttura dal 2022 a oggi, se il pagamento relativo al 2022 sia stato effettivamente sospeso e quali iniziative si intendano adottare nei confronti del gestore. Si tratta, per ora, di richieste di chiarimento: la risposta della Giunta non è contenuta nell’atto.