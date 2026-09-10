VIPITENO. È stata riaperta alle 18.30 la linea ferroviaria Brennero-Vipiteno, interrotta dopo la frana provocata dal maltempo martedì sera. Rfi ha completato il ripristino del tratto di binario interessato, consentendo la ripresa della circolazione ferroviaria in condizioni di sicurezza.

«Il maltempo ha talvolta conseguenze di ampia portata sulla mobilità dei cittadini. Anche per i passeggeri della linea ferroviaria del Brennero la frana di martedì sera ha causato numerosi disagi. Per fortuna nessuna persona ha subito danni», dichiara l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider.

Le reti di protezione installate lungo la linea hanno contribuito a evitare danni più estesi alle infrastrutture ferroviarie. «Gli investimenti preventivi nella sicurezza sono importanti e giusti», sottolinea Alfreider.

La circolazione è dunque ripresa, ma per i prossimi sette giorni i treni dovranno viaggiare a una velocità massima di 30 chilometri orari lungo un tratto di circa un chilometro. La limitazione, introdotta per motivi di sicurezza, potrà provocare ancora lievi ritardi.