TRENTO. Mattinata difficile per chi questa mattina doveva viaggiare in treno lungo la linea del Brennero. Ritardi fino a 90 minuti, cancellazioni e modifiche alla circolazione hanno interessato diversi convogli nelle prime ore della giornata, creando disagi a pendolari e viaggiatori tra Trentino e Alto Adige.

A provocare il rallentamento è stato il prolungarsi oltre i tempi previsti di alcuni lavori notturni. Gli interventi hanno richiesto più tempo del previsto e la linea non è stata restituita alla circolazione secondo la tabella programmata. Il risultato è stato un avvio di giornata particolarmente complicato, con ripercussioni sia sui treni regionali sia sui collegamenti a lunga percorrenza.

Nelle prime ore del mattino diversi treni sono stati soppressi, mentre altri hanno accumulato ritardi consistenti, arrivati fino a un'ora e mezza. La situazione ha coinvolto la direttrice ferroviaria che collega Verona al Brennero, con conseguenze anche per chi doveva proseguire il viaggio verso il Nord Italia.

La circolazione ha iniziato progressivamente a tornare alla normalità nel corso della mattinata. Secondo l'aggiornamento di Trenitalia, dopo le 9.20 il servizio è tornato regolare, anche se i disagi accumulati nelle ore precedenti hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sui viaggi successivi.

La giornata si inserisce in un periodo di lavori programmati sulla linea Verona-Brennero. Gli interventi sono iniziati il 21 settembre e prevedono modifiche alla circolazione per consentire lavori di manutenzione straordinaria, tra cui il rinnovo di alcuni deviatoi. Rfi ha previsto una serie di limitazioni e variazioni al servizio, con cancellazioni e, per alcune corse, l'impiego di autobus sostitutivi.

Per la giornata di oggi erano già previste modifiche alla circolazione nella zona di Trento, con limitazioni di percorso, cancellazioni e corse effettuate con autobus per alcuni treni regionali di Trenitalia e Sad. Gli orari dei bus possono inoltre subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale.

Il problema di questa mattina ha però aggiunto un ulteriore elemento di criticità a una circolazione già condizionata dai cantieri. Il prolungamento dei lavori ha infatti fatto slittare la ripresa del normale servizio, concentrando in poche ore cancellazioni e ritardi e mettendo sotto pressione il sistema ferroviario.

Per i viaggiatori resta quindi importante verificare gli aggiornamenti sulla propria corsa prima di partire, soprattutto in questi giorni caratterizzati dalle modifiche alla circolazione. La situazione odierna, dopo il ritorno alla normalità nella tarda mattinata, resta infatti inserita in un calendario di interventi che continuerà a comportare variazioni sul servizio ferroviario.