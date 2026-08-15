TRENTO. Il caldo intenso accompagnerà il Trentino ancora per il fine settimana di Ferragosto, ma da lunedì 17 agosto, secondo Giacomo Poletti, è atteso un cambio di passo: temperature in diminuzione e ritorno di qualche pioggia. Anche il resto del mese potrebbe risultare più dinamico rispetto alle ultime settimane, con maggiori possibilità di precipitazioni.

Domenica 16 agosto la mattinata dovrebbe trascorrere senza particolari fenomeni, mentre dal primo pomeriggio aumenterà la possibilità di temporali sui rilievi, che in serata potrebbero raggiungere anche le vallate più ampie. A Trento sono previste massime tra 33 e 35 gradi.

La svolta è attesa lunedì 17 agosto. Dopo una mattinata asciutta, nel pomeriggio un rapido passaggio da nord-ovest porterà piogge e aria più fresca, con accumuli medi indicativamente tra 3 e 15 millimetri. In serata dovrebbe tornare l'asciutto, ma con temperature finalmente più basse e lo zero termico sotto i 4.000 metri.

Martedì 18 e mercoledì 19 saranno prevalentemente asciutti, con una lieve ripresa delle temperature e massime mercoledì attorno ai 33 gradi a Trento. Da giovedì 20 agosto è invece possibile una nuova fase più fresca e instabile, con occasioni per piogge anche diffuse e possibili strascichi nel fine settimana.

Il caldo e la siccità stanno intanto mostrando i loro effetti anche sui boschi. Sopra Spormaggiore è ripartito un incendio originato da un focolaio provocato da un fulmine circa due settimane fa: un episodio particolarmente significativo sulle Alpi, dove tradizionalmente la stagione più delicata per gli incendi boschivi è quella invernale.