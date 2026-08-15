TRENTO. È stato fermato dalla polizia al parco di Gocciadoro e, durante il controllo, nel suo cellulare sono stati trovati 105 video contenenti materiale pedopornografico.

Le immagini mostrano bambini di dieci anni e anche di età inferiore in atteggiamenti sessualmente espliciti. Il telefono è stato quindi sottoposto a sequestro dagli agenti.

L’uomo, un 60enne con una lunga serie di precedenti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico.



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