TRENTO. È la Federazione cori del Trentino il primo Ambasciatore dell’Autonomia. Lo ha deciso la Giunta provinciale su proposta dell’assessore alla promozione della conoscenza dell’Autonomia, Simone Marchiori.

Lo scorso aprile la Giunta provinciale aveva approvato criteri, modalità e requisiti per l’assegnazione del riconoscimento, istituito con l’obiettivo di promuovere i valori dell’Autonomia e, allo stesso tempo, valorizzare l’identità trentina e le sue peculiarità.

Nel biennio successivo al conferimento, l’Ambasciatore dell’Autonomia è chiamato a condividere la propria esperienza e potrà essere invitato a partecipare o intervenire a cerimonie e incontri istituzionali, conferenze e seminari, compresi quelli promossi dall’assessorato competente.

Il ruolo di Ambasciatore dell’Autonomia viene svolto a titolo completamente gratuito e non costituisce un titolo onorifico.