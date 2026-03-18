TRENTO. Un sistema articolato di fatture per operazioni inesistenti, con riflessi anche sul territorio del Trentino Alto Adige, è stato ricostruito al termine di un’indagine della Guardia di finanza che ha portato alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di sette persone.

Al centro dell’inchiesta un meccanismo basato su sponsorizzazioni fittizie o gonfiate, formalmente legate ad alcune associazioni sportive dilettantistiche attive soprattutto nel calcio amatoriale. Secondo quanto emerso, le operazioni avrebbero generato un volume complessivo superiore ai 3 milioni di euro.

Le verifiche, avviate nel 2023, hanno consentito di individuare fatture per circa 2,5 milioni di euro emesse a fronte di prestazioni mai effettuate o con valori sproporzionati rispetto a quelli reali. I documenti contabili sarebbero stati utilizzati da diverse imprese, anche con collegamenti in Trentino Alto Adige, per indicare costi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi.

In questo modo, secondo gli investigatori, le aziende coinvolte avrebbero ridotto indebitamente il carico fiscale, evadendo sia le imposte dirette sia l’Iva. Gli accertamenti proseguono per definire nel dettaglio le singole responsabilità e i flussi economici legati all’operazione.