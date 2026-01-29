TRENTO. Momenti di tensione nella serata di mercoledì nel cuore di Trento, dove un uomo ha preso di mira un negozio di abiti da cerimonia (Fashion gallery), colpendo con violenza (con un palo, ndr) le vetrine antisfondamento. L’episodio si è verificato lungo corso 3 Novembre, una delle arterie centrali della città, ed è avvenuto senza che fossero evidenti cause o provocazioni.



A richiamare l’attenzione delle forze dell’ordine è stato un passante, che ha assistito alla scena e ha immediatamente contattato il numero di emergenza. La segnalazione ha fatto scattare un intervento rapido: nel giro di pochi minuti diverse pattuglie della polizia hanno raggiunto la zona e sono riuscite a fermare il responsabile.



L’uomo, sulla trentina, è stato identificato e denunciato. Non risultano persone ferite e l’area è stata messa in sicurezza per consentire i primi accertamenti. Restano da approfondire le motivazioni del gesto, che appaiono al momento prive di una spiegazione immediata.



I danni alle vetrine sono ancora in fase di valutazione, ma una prima stima parla di una cifra consistente, nell’ordine di diverse migliaia di euro.