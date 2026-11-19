TRENTO. Era agli arresti domiciliari, ma ha deciso di uscire di casa per andare a giocare alle slot machine. Quando ha visto arrivare gli agenti della Polizia di Stato, ha cercato di nascondersi dietro un cartellone pubblicitario all'interno della sala giochi. Un tentativo inutile, che è costato a un 37enne straniero il trasferimento in carcere.

L'uomo, con precedenti in materia di stupefacenti, stava scontando una pena presso il proprio domicilio in seguito a una condanna pronunciata nel 2021 dal Tribunale di Trento. Nei giorni scorsi, tuttavia, gli agenti delle Volanti, impegnati in un controllo degli avventori di una sala slot cittadina, lo hanno riconosciuto nonostante il tentativo di sottrarsi alla loro vista.

La violazione degli obblighi della detenzione domiciliare è stata immediatamente segnalata all'autorità giudiziaria. L'Ufficio di Sorveglianza di Trento ha quindi disposto la sospensione del beneficio, ordinando che l'uomo venisse accompagnato nella casa circondariale.

Nella tarda serata di mercoledì 18 novembre, gli agenti delle Volanti hanno rintracciato il 37enne in città e dato esecuzione all'ordine di carcerazione. L'uomo è stato quindi trasferito nel carcere di Trento per proseguire l'espiazione della pena.