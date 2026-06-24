BOLZANO. Momenti di tensione all’aeroporto di Bolzano, dove dalle 13 circa di oggi è scattato un allarme bomba che ha portato all’immediata sospensione delle operazioni di volo e all’evacuazione dello scalo.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale addetto alla sicurezza aeroportuale, che stanno effettuando tutte le verifiche previste dai protocolli in questi casi. Le attività di bonifica e controllo sono tuttora in corso.



L’accesso all’area aeroportuale è stato interdetto ai passeggeri e le operazioni di imbarco e partenza sono state temporaneamente sospese in attesa dell’esito degli accertamenti.



Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’origine dell’allarme né sulla presenza di eventuali elementi sospetti. Le autorità stanno procedendo con le verifiche per garantire la completa sicurezza dello scalo prima della ripresa della normale operatività.