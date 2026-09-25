INNSBRUCK. Rafforzare la collaborazione tra i Comuni di Trentino, Alto Adige e Tirolo, portando la cooperazione transfrontaliera sempre più vicino alla vita quotidiana delle comunità. È questo il filo conduttore della riunione del Consiglio dei Comuni dell'Euregio, riunito a Innsbruck per la seduta inaugurale durante la presidenza tirolese 2025-2027.

L'incontro è stato il primo presieduto da Karl-Josef Schubert, presidente del Consorzio dei Comuni del Tirolo. Ad aprire i lavori è stato il presidente dell'Euregio e capitano del Tirolo Anton Mattle, che ha sottolineato il ruolo dei Comuni nel rendere concreta la cooperazione tra i tre territori.

«I Comuni sono l'anello di congiunzione fondamentale per portare l'idea della cooperazione oltre i nostri confini territoriali dal livello istituzionale direttamente nella vita quotidiana delle persone», ha evidenziato Mattle.

Tra le iniziative annunciate c'è la creazione di un gruppo di lavoro dedicato all'innovazione, che nei prossimi mesi visiterà alcune esperienze considerate particolarmente significative nei tre territori dell'Euregio. Al centro dell'attività ci saranno temi come energia e digitalizzazione, con l'obiettivo di individuare soluzioni che possano essere trasformate in una proposta di iniziativa transfrontaliera a livello comunale.

Il gruppo di lavoro avrà quindi il compito di raccogliere esperienze e buone pratiche e, successivamente, elaborare alcune proposte da sottoporre alla Giunta dell'Euregio.

La collaborazione tra amministrazioni locali non parte però da zero. Attualmente, secondo quanto illustrato dal responsabile del progetto per l'Euregio Fritz Tiefenthaler, sono circa 60 le iniziative attive tra i Comuni dei tre territori. Si va dai rapporti di amicizia e dagli scambi culturali fino alla collaborazione amministrativa e ai progetti congiunti sostenuti attraverso programmi come Interreg e Fit4Co, passando per i gemellaggi formalizzati.

Tra gli esempi citati durante l'incontro c'è la collaborazione tra Marlengo, in Alto Adige, e Kals am Großglockner, nel Tirolo Orientale. I rappresentanti dei due Comuni si aiutano reciprocamente ogni anno durante la raccolta delle mele e del fieno.

Un altro progetto riguarda invece la digitalizzazione delle amministrazioni comunali: Cermes, nei pressi di Merano, e Oberhofen, nella valle dell'Inn, hanno sviluppato una forma di collaborazione e supporto reciproco su questo fronte.

Secondo Tiefenthaler, alla base delle diverse iniziative ci sono soprattutto le persone che, all'interno delle amministrazioni comunali, scelgono di investire nella collaborazione transfrontaliera e nello scambio di esperienze.

La riunione di Innsbruck è servita anche a preparare il prossimo appuntamento dedicato alle amministrazioni locali: la Giornata dei Comuni dell'Euregio, in programma il 7 maggio 2027 a Fügen, in Tirolo, territorio che detiene l'attuale presidenza.

Dal 2021 i rappresentanti dei Comuni di Trentino, Alto Adige e Tirolo si incontrano regolarmente nell'ambito della Giornata dei Comuni per sviluppare ulteriormente il confronto e la collaborazione su diversi temi. Un percorso che punta a rendere sempre più concreta la dimensione locale dell'Euregio, attraverso progetti condivisi, scambi di competenze e iniziative che coinvolgono direttamente i territori.