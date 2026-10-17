TRENTO. Un viaggio colorato tra Alto Adige, Trentino e Tirolo, alla scoperta di montagne, tradizioni, mercati, mestieri e specialità gastronomiche. È arrivato nelle librerie il primo libro brulicante dell’Euregio, pensato per accompagnare i bambini dai quattro anni in su alla scoperta dei tre territori attraverso immagini ricche di particolari. Protagonisti sono Anna e l’aquila Tiri, che guidano i piccoli lettori in un percorso fatto di curiosità e giochi. Il volume costa 19,50 euro e sarà distribuito anche a tutte le scuole dell’infanzia pubbliche dell’Euregio.

Il libro, realizzato dall’autrice Kathrin Gschleier e dall’illustratrice Chiara Rovescala, si sviluppa attraverso sette doppie pagine che raccontano la vita quotidiana delle comunità alpine. Dalle escursioni ai cantieri, dalle gallerie all’agricoltura, fino al Carnevale, all’artigianato e ai prodotti tipici, ogni illustrazione invita a osservare e riconoscere dettagli. Non mancano parole in italiano, tedesco e ladino, per avvicinare i bambini alla varietà linguistica del territorio. «Il libro mostra le nostre diverse tradizioni, lingue e peculiarità, ma anche ciò che ci accomuna», sottolinea il presidente dell’Euregio Anton Mattle.

A novembre sono previste presentazioni nelle biblioteche e nelle librerie, oltre a incontri per gruppi. Gli appuntamenti in lingua tedesca potranno svolgersi dal 2 al 7 novembre in Tirolo e dal 9 al 14 novembre in Alto Adige. Quelli in italiano sono invece programmati dal 23 al 28 novembre tra Alto Adige e Trentino. Per prenotare è possibile contattare direttamente le due autrici agli indirizzi kathrin@gschleier.eu e chiara.rove@gmail.com.

Un’altra occasione per conoscere il volume sarà la giornata delle porte aperte del 26 ottobre a Innsbruck. Davanti all’Euregio Infopoint, in Wilhelm Greil Straße, il pubblico potrà sfogliare il libro e partecipare alle presentazioni delle 10.30, 11.30, 12.30, 14.30 e 16.30. Per i bambini è prevista anche una caccia al tesoro, con due copie del volume in palio a ogni appuntamento. Un’iniziativa che punta a far conoscere fin dall’infanzia le caratteristiche comuni e le differenze culturali dei tre territori.