TRENTO. Otto misure cautelari eseguite in sei province italiane nell'ambito di un'indagine per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di due cittadini stranieri domiciliati a Trento. L'operazione è scattata alle prime ore di oggi, 18 novembre, con i carabinieri della Compagnia di Trento impegnati nelle città di Padova, Carpi, Mestre, Firenze, Signa, Novara, Treviso e Castelfranco Veneto.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, su richiesta della Procura distrettuale antimafia. Gli otto indagati, tutti cittadini stranieri, sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato contestato.

L'inchiesta ha preso avvio nei primi giorni di ottobre, dopo un intervento della Sezione radiomobile dei carabinieri in un ristorante di Trento, di proprietà di una delle due persone coinvolte. Secondo la ricostruzione investigativa, alcuni degli indagati si sarebbero presentati nel locale pretendendo, attraverso ripetute e gravi minacce, il pagamento immediato di un presunto ingente debito. In un'altra circostanza, stando alla denuncia delle vittime, si sarebbe verificato anche un sequestro di persona a scopo di estorsione.

Le successive indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Trento e condotte dalla Sezione operativa della Compagnia, avrebbero permesso di individuare otto persone, considerate referenti di gruppi distinti residenti in diverse zone d'Italia. Secondo gli inquirenti, avrebbero agito in maniera coordinata, esercitando una costante pressione sulle due vittime anche attraverso la richiesta di pagamenti tramite bonifici bancari.

Tra gli episodi contestati c'è anche quello del 24 ottobre, quando due degli otto indagati erano stati arrestati in flagranza dai carabinieri di Trento. I due avrebbero aggredito una delle vittime all'interno del ristorante, in quella che viene descritta dagli investigatori come una spedizione punitiva.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il gruppo avrebbe fatto leva sull'esistenza di una struttura organizzata e sulla capacità intimidatoria dei suoi componenti, disponibili anche a ricorrere alla violenza. Elementi che, per gli inquirenti, configurerebbero l'aggravante del metodo mafioso.