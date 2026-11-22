TRENTO. Gli indagati hanno voluto chiarire la loro posizione, prendendo le distanze dall'accusa di aver estorto denaro con metodi mafiosi ai danni del figlio del titolare di un ristorante cinese e della sua ex fidanzata, negando con forza gli episodi in cui vengono contestate le lesioni e il sequestro di persona (nei confronti della giovane). Se qualcosa c'è stato, secondo le difese, va inquadrato in circostanze ben precise e differenti dal quadro delineato dalla procura.

Sono iniziati venerdì 20 novembre alle 10 gli interrogatori di garanzia degli otto cittadini cinesi - sette in carcere e una donna ai domiciliari in quanto mamma di una bimba di un anno - arrestati nei giorni scorsi su ordinanza di custodia cautelare.

I primi a comparire davanti al gip Marco Tamburrino sono stati i due giovani di Carpi, incensurati, che il mese scorso vennero arrestati dai carabinieri per estorsione e lesioni (arresto convalidato, ma poi vennero liberati): si erano presentati nel ristorante di Trento pretendendo la restituzione di una somma di denaro.

«Hanno risposto punto per punto e con precisione alle domande del giudice, ribadendo ciò che avevano già detto per l'arresto del 24 ottobre scorso. Le loro pretese a vedersi restituire il denaro, per uno di loro si parla di 30mila euro, sono legittime. Sono tutti in buona fede e non conoscono gli altri indagati. È stato un confronto importante dal punto di vista collaborativo» spiega l'avvocato Fabio Madella del foro di Mantova, che difende anche un altro indagato. Sulla richiesta della libertà o di una misura meno afflittiva rispetto al carcere, il giudice si è riservato la decisione. Gli interrogatori degli altri soggetti sono terminati nel pomeriggio.

Secondo la versione degli arrestati il denaro sarebbe stato dato alle presunte vittime perché venisse cambiato in valuta cinese e sarebbe servito per attività commerciali e per cure mediche. Denaro che sarebbe stato versato con regolari bonifici ma non restituito. Il figlio del ristoratore e la giovane hanno però raccontato un'altra storia e parlato di minacce pesanti («Ti brucio il locale», «ti ammazzo» sono le frasi che sarebbero state loro rivolte dagli indagati).

Proseguono gli accertamenti per verificare se questo caso possa rientrare tra quelli emersi negli ultimi anni in varie parti d'Italia riguardo a banche occulte cinesi, utilizzate per "ripulire" denaro.