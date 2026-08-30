TRENTO. Sarà una domenica 30 agosto all’insegna del sole in Trentino, con cielo sereno durante la mattinata e soltanto qualche innocuo cumulo sui rilievi nel pomeriggio, con base attorno ai 2.000 metri. Non sono previste precipitazioni e il caldo continuerà a farsi sentire.

Secondo le previsioni di Giacomo Poletti, a Trento la temperatura massima raggiungerà i 31 gradi. Lo zero termico si manterrà molto alto, attorno ai 4.100 metri, mentre in alta quota soffieranno venti deboli da sud-ovest.

Situazione pressoché invariata lunedì 31 agosto. La giornata sarà ancora soleggiata, con al massimo qualche tenue velatura di passaggio. Temperature stabili, con massime sui 31 gradi a Trento, zero termico sempre attorno ai 4.100 metri e vento debole da ovest in alta quota.

A destare maggiore attenzione sono però le prospettive meteorologiche dei prossimi giorni. Dopo i temporali previsti per venerdì e poi mancati sul Trentino, la situazione rimane infatti bloccata dall’anticiclone subtropicale di matrice africana. I fenomeni più violenti hanno invece interessato, un po' a sorpresa, la Pianura Padana, dove la grandine ha provocato ingenti danni.

«Le temperature restano sopra la media e solo il calo delle ore di luce permette di avere massime relativamente sopportabili», osserva Poletti. A mostrare con chiarezza l'anomalia sono anche i dati registrati nel capoluogo.

Sabato, alla stazione di Trento Roncafort, gli estremi sono stati di 19,2 e 31,5 gradi. Valori decisamente lontani dalle medie storiche: dal 1977, per il 29 agosto, i riferimenti sono infatti di 14,3 gradi per la minima e 27 per la massima.

Uno scarto che arriva quindi a 4-5 gradi sopra la media, una situazione che ormai si ripresenta con grande frequenza. E, almeno per il momento, non sembrano esserci elementi favorevoli a una svolta fresca: anche i mari particolarmente caldi non aiutano a immaginare un rapido cambio di scenario.