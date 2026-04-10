TRENTO. Al via le pre-iscrizioni per i servizi estivi “Estate Lab – esperienze per crescere”: da sabato 11 aprile si apre una finestra di 10 giorni per accedere alle attività conciliative promosse dalla Provincia autonoma di Trento per luglio 2026. L’iniziativa, presentata dal presidente Maurizio Fugatti e dal vicepresidente Achille Spinelli, punta a rafforzare l’offerta estiva con proposte educative costruite insieme agli enti del territorio.

Il progetto coinvolge diverse realtà del terzo settore e si svilupperà in più ambiti territoriali della provincia, da Trento alla Vallagarina, dalla Valsugana alla Val di Non, fino all’Alto Garda. Le attività si svolgeranno per sei settimane consecutive, dal 29 giugno al 7 agosto, e saranno rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con estensione fino ai 18 anni per i minori con disabilità.

I programmi prevedono laboratori, sport, attività all’aria aperta e percorsi educativi su cittadinanza attiva, digitale e sani stili di vita. Le famiglie dovranno iscriversi direttamente presso gli enti organizzatori: le pre-iscrizioni garantiranno una priorità sui posti disponibili, mentre dal 20 aprile sarà possibile continuare a iscriversi fino a esaurimento.

Tra le novità anche il portale estatefamily.it, che consente di consultare le attività tramite mappa e filtri di ricerca. Previsti sostegni economici con buoni di servizio FSE+ e tariffe agevolate in base all’ICEF, con riduzioni fino al 50%.