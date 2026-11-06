La Provincia autonoma di Trento mette a disposizione 1,95 milioni di euro per finanziare i soggiorni linguistici, nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo Plus (Fse+) 2021-2027. L'iniziativa coinvolgerà circa 600 studenti, che nell'estate 2027 potranno frequentare corsi intensivi di inglese o tedesco direttamente all'estero, con l'obiettivo di migliorare la conoscenza delle lingue e avvicinarsi al conseguimento di certificazioni internazionali.

La Giunta provinciale ha approvato l'avviso per l'ammissione al programma di mobilità, su proposta del vicepresidente Achille Spinelli e dell'assessore provinciale all'Istruzione Francesca Gerosa. I percorsi avranno una durata di tre settimanee si svolgeranno in Paesi dell'Unione europea o nel Regno Unito. L'organizzazione sarà interamente curata dall'amministrazione provinciale, attraverso i servizi della Struttura Ad Personam.

L'obiettivo è offrire ai giovani un'occasione per potenziare le proprie competenze linguistiche attraverso un'esperienza di immersione nella lingua e nella cultura del Paese ospitante. Oltre alle lezioni, i soggiorni rappresenteranno un'opportunità per confrontarsi con contesti internazionali, sviluppare autonomia e acquisire strumenti utili per il futuro percorso scolastico e professionale.

«Le risorse europee rappresentano una leva fondamentale per trasformare le politiche di sviluppo in opportunità concrete per i cittadini e, in particolare, per le nuove generazioni», ha sottolineato il vicepresidente Achille Spinelli, evidenziando il ruolo dei finanziamenti europei nel rendere accessibili esperienze formative che altrimenti sarebbero difficilmente alla portata di tutti.

Sulla stessa linea l'assessore Francesca Gerosa, secondo cui investire sulle competenze linguistiche significa offrire ai ragazzi maggiori opportunità di studio, lavoro e crescita personale. I soggiorni, ha spiegato, non saranno soltanto corsi di lingua, ma occasioni per mettersi alla prova, conoscere culture diverse e rafforzare le proprie capacità.

Per partecipare è necessario frequentare, nell'anno scolastico 2026/2027, una classe dalla prima alla quarta del secondo ciclo di istruzione o formazione, presso un istituto provinciale o paritario. È inoltre richiesto di avere compiuto 14 anni e non aver ancora raggiunto i 20 anni al 31 marzo 2027.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online. Le iscrizioni apriranno martedì 17 novembre 2026 alle ore 10 e resteranno disponibili fino a mercoledì 13 gennaio 2027 alle ore 12.