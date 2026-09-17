TRENTO. Sono 363.061, secondo i dati diffusi dalla senatrice trentina della Lega Elena Testor, le persone fisiche che in Trentino-Alto Adige possiedono almeno un veicolo fino a 80 kW. La parlamentare interviene sull’esenzione dal bollo auto e moto prevista dal 2027 per il primo veicolo, senza limiti Isee.

I mezzi indicati da Testor sono 474.477: 340.590 autovetture e 133.887 motocicli. La senatrice definisce la misura, approvata in Consiglio dei ministri e sostenuta dal ministro Matteo Salvini, «un impegno mantenuto a sostegno delle famiglie» e «un sostegno concreto per le tasche dei cittadini».

Per Trento e Bolzano, precisa però Testor, devono ancora essere definite le intese tecniche necessarie ad applicare la norma, tenendo conto delle competenze delle Province autonome in materia di tributi propri. Le modalità concrete dell’esenzione sul territorio sono quindi ancora da stabilire.

«Si definiranno ora le intese tecniche per applicare la norma valorizzando la nostra Autonomia», afferma Testor, segretario della Commissione Bilancio del Senato. Le cifre sulla platea dei beneficiari e le caratteristiche della misura riportate nel comunicato sono attribuite alla senatrice: non è stato possibile verificarle su un testo ufficiale del provvedimento.