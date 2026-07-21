BOLZANO. Tragedia nella serata di ieri, lunedì 20 luglio 2026 nel comune di Tesimo, dove un uomo di circa 80 anni ha perso la vita durante un'escursione nella zona di Schönegg.

L'allarme è scattato intorno alle 21, quando la figlia, preoccupata per il mancato rientro del padre, ha contattato i servizi di emergenza. È stata quindi organizzata una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto numerose squadre di soccorso.

Le ricerche sono state condotte anche con l'impiego di droni e unità cinofile, oltre ai tecnici del soccorso alpino e ai vigili del fuoco volontari, che hanno battuto l'area per diverse ore.

Al termine delle ricerche, i soccorritori hanno purtroppo individuato il corpo senza vita dell'anziano. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe morto in seguito a una caduta. Le cause e la dinamica dell'incidente sono ora al vaglio delle autorità competenti.