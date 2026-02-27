TRENTO. Ha raccontato di essere stata aggredita e graffiata da un lupo. È successo nel pomeriggio di oggi a un’escursionista mentre passeggiava nei boschi della Val di Rabbi.

Secondo la testimonianza raccolta dal Corpo forestale del Trentino, la donna si è trovata improvvisamente di fronte all’animale, che l’ha toccata graffiandola ad una gamba per poi allontanarsi immediatamente.

L’escursionista ha fatto rientro autonomamente a casa e ha avvisato le autorità. Nei primi accertamenti non è stato possibile acquisire campioni organici dagli indumenti indossati al momento dell’episodio.

Seguiranno ulteriori attività a cura del Corpo forestale sul luogo dell’accaduto per chiarire la dinamica.