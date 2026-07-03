SOVER. Tragedia nei boschi della Val di Cembra, dove un 73enne residente a Trento è stato trovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi. L'uomo era uscito per cercare funghi insieme a un amico quando, a un certo punto, i due si sono separati e il pensionato ha fatto perdere le proprie tracce.

L'allarme è scattato intorno alle 11, quando l'amico, non riuscendo più a trovarlo né a contattarlo telefonicamente, ha chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112.

La Centrale Unica di Emergenza ha immediatamente attivato la Stazione Paganella Avisio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, intervenuta con tre operatori. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco volontari, due operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle e i Carabinieri di Cembra.

Mentre erano già state allertate anche le unità cinofile e il gruppo tecnico di ricerca, il corpo dell'uomo è stato individuato in una radura. Secondo una prima ricostruzione, il 73enne sarebbe stato colto da un malore.

Dopo il nulla osta delle autorità, gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e della Guardia di Finanza hanno provveduto al recupero della salma e al trasporto a valle. Le operazioni si sono concluse intorno alle 15.