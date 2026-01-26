TRENTO. Una ragazza di 19 anni è rimasta ferita, questa mattina, in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 71, in Val di Cembra, nei pressi del bivio per Maso Fraine. La giovane è stata investita da un’automobile mentre si trovava a piedi sulla carreggiata, in un tratto reso particolarmente insidioso dal ghiaccio presente sull’asfalto.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era uscita dalla propria auto pochi istanti prima a seguito di un’uscita di strada dovuta proprio alle condizioni scivolose della carreggiata. Mentre si trovava all’esterno del veicolo, un’altra vettura, anch’essa in difficoltà per il fondo ghiacciato, è finita fuori controllo e l’ha urtata violentemente.

Nell’impatto la ragazza è rimasta incastrata tra i due mezzi, riportando gravi lesioni agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, che hanno disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale di Trento, viste le condizioni della giovane e la dinamica dell’incidente.

La 19enne ha riportato gravi ferite alle gambe, ma, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto, mentre si rinnova l’invito alla massima prudenza alla guida, soprattutto nei tratti di montagna resi scivolosi dal gelo.