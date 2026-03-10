TRENTO. Inaugurati al Centro di formazione professionale Enaip di Villazzano i nuovi spazi didattici dedicati al corso di carrozzeria. L’intervento, realizzato da Apop – Servizio opere civili della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con il servizio Formazione professionale del Dipartimento istruzione, ha richiesto circa due mesi di lavori e un investimento complessivo di 450.000 euro.



Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e l’assessore all’istruzione Francesca Gerosa, accolti dalla direttrice del CFP Paola Coccia e dal direttore provinciale di Enaip Massimo Malossini, insieme ai docenti Camillo Pedrotti, Marco Ianes, Nicola Chistè e Maurizio Vettorazzi, oltre a numerosi studenti.



«Ringrazio Enaip e le strutture provinciali per aver creduto in questo percorso che si completerà nel prossimo settembre – ha dichiarato Maurizio Fugatti –. La scelta di questi giovani deve essere accompagnata da spazi moderni e innovativi. Il mercato è in continua evoluzione e richiede competenze specifiche: ai ragazzi va garantita la migliore formazione possibile, in un settore che offre prospettive professionali concrete».



Il nuovo intervento ha portato alla realizzazione di un’area open space accessibile ai veicoli, attrezzata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle componenti. Nel centro Enaip di Villazzano sono attivi i percorsi per operatore e tecnico della carrozzeria e per operatore e tecnico di riparazione dei veicoli a motore, che condividono un primo anno comune. L’aumento degli studenti registrato nel 2025 ha reso necessario individuare nuovi spazi per garantire adeguate attività pratiche. La seconda fase dei lavori, prevista entro settembre, completerà il polo dei laboratori con un’area dedicata alla verniciatura e alla carteggiatura.