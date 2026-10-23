ROVERETO. Per un giorno hanno lasciato il ruolo di controllori per partecipare direttamente alle esercitazioni. Nove funzionari dell'ENAC, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono stati protagonisti di una giornata di addestramento insieme al Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento, al Centro addestrativo della Protezione civile di Marco di Rovereto. L'obiettivo è stato quello di conoscere sul campo le procedure e le difficoltà delle operazioni di volo, così da rendere ancora più efficace la valutazione della sicurezza.

L'iniziativa si è inserita nel programma ordinario di addestramento del Nucleo elicotteri, impegnato quotidianamente nelle missioni di soccorso, nelle operazioni antincendio e nelle attività di lavoro aereo. Il programma ha alternato lezioni teoriche, missioni pratiche, briefing e debriefing, permettendo ai funzionari ENAC di osservare e sperimentare direttamente le procedure operative. Alle esercitazioni hanno preso parte anche due nuovi piloti e tre nuovi tecnici, coinvolti in un percorso di confronto e aggiornamento professionale.

Presenti il comandante e responsabile delle operazioni di volo Mattia Frisinghelli e l'accountable manager Luca Nabacino. A dare il benvenuto ai partecipanti sono stati il dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna Stefano Fait, la dirigente del Servizio antincendi e protezione civile Ilenia Lazzeri e la direttrice della Scuola provinciale antincendi Francesca Gervasi. L'incontro ha consentito uno scambio diretto di esperienze tra gli operatori e i rappresentanti dell'autorità aeronautica.

La Provincia di Trento ha sottolineato il valore di una collaborazione che non si limiti alle verifiche formali, ma favorisca la conoscenza reciproca e il miglioramento delle procedure. Un'impostazione condivisa anche dai funzionari dell'ENAC, che hanno espresso apprezzamento per l'esperienza e auspicato nuove occasioni di confronto. Conoscere da vicino le condizioni nelle quali operano piloti e tecnici rappresenta infatti uno strumento importante per valutare con maggiore consapevolezza i rischi e gli standard di sicurezza delle missioni.