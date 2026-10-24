TRENTO. Condizioni del terreno diverse da quelle previste, errori nel posizionamento dei portali destinati a sostenere la linea elettrica e anomalie nei riferimenti chilometrici utilizzati per individuare la collocazione delle strutture. Sono queste le criticità comunicate da Rfi che hanno contribuito ai ritardi nei lavori di elettrificazione della ferrovia della Valsugana.

Tra i problemi emersi figurano dunque anche errori tecnici nel posizionamento dei portali per la trazione elettrica, legati ai riferimenti chilometrici impiegati per stabilire dove installare le strutture lungo il tracciato ferroviario.



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