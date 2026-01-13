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TRENTO. Rinforzi per le Olimpiadi, ma non solo: In Trentino entreranno in servizio 36 nuovi agenti di Polizia ai quali, nell'ambito del piano messo a punto dal Dipartimento di pubblica sicurezza, vanno sommate le 700 unità complessive (fino a marzo) che comprendono anche l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.
In una nota, la Provincia parla di "numeri significativi" a proposito nel piano di rinforzi della Polizia di Stato, che "rinvigorisce in modo concreto la presenza delle forze dell'ordine sul territorio trentino". "Si tratta di un segnale di grande attenzione verso il nostro territorio - osserva il presidente della Provincia Maurizio Fugatti - Voglio esprimere un ringraziamento sentito al ministro dell'Interno e, in particolare, al capo della Polizia Vittorio Pisani per l'attenzione dimostrata e per il lavoro di coordinamento che consente di rafforzare in modo significativo la sicurezza in Trentino, soprattutto in una fase caratterizzata da un'elevata presenza turistica ed in vista dei grandi eventi che ci attendono, Olimpiadi e Paralimpiadi, che vedranno la piena collaborazione tra tutti gli attori istituzionali".
Nel dettaglio, 22 agenti verranno dirottati presso la Questura di Trento, sei andranno a rafforzare la Polizia Ferroviaria, cinque la Polizia Stradale, due la Polizia Postale e uno la Scuola di Polizia di Moena.