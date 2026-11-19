TRENTO – Due anni di incontri, workshop e dibattiti, con l’obiettivo di costruire iniziative condivise coinvolgendo enti pubblici, amministrazioni, terzo settore e scuole: è quanto è servito per dare vita a “6 di più”, il progetto nato per promuovere l’autonomia economica femminile attraverso l’educazione finanziaria e contrastare le disuguaglianze di genere. L’iniziativa ha coinvolto oltre 800 persone e 30 realtà del territorio. Il Trentino ha fatto da laboratorio.

Se gli indici di alfabetizzazione finanziaria collocano gli italiani attorno alla sufficienza, la criticità maggiore resta il divario di genere. Per questo Feduf, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, con il sostegno del Fondo Filantropico Bruno Frizzera, ha costruito un percorso rivolto a chi lavora con donne in situazioni di fragilità.

I dati complessivi saranno disponibili a marzo. Per la lettura locale, la restituzione è stata affidata all’Università di Trento, con un’analisi curata dalla professoressa Roberta Cuel e dal suo gruppo di lavoro. Su 298 partecipanti, 241 erano donne. Hanno risposto a un questionario iniziale, e le stesse domande sono state riproposte al termine della formazione per misurarne gli effetti.

I risultati della formazione

Il primo dato è che l’educazione funziona: su 11 domande, il numero medio di risposte corrette è salito da 7,5 a 8,9. Il secondo è che ridurre l’insicurezza e cambiare atteggiamento è possibile. Tra gli ostacoli principali pesano infatti l’insicurezza emotiva e il condizionamento culturale. Sono fattori che si attenuano quando l’orizzonte si allarga, ma che restano preoccupanti alla luce dei numeri nazionali.

L’Istat lo ha fotografato con chiarezza: fra le donne che nel 2025 avevano una relazione di coppia, l’1,1% (circa 93mila) ha subito violenza economica, mentre il 10,2% l’aveva subita in passato.

Il tema è stato al centro della mattinata dedicata alla presentazione dei risultati della prima edizione di “6 di più”. Fra le 200 donne intervistate, il 25,5% è costretto a rendere conto delle proprie spese, anche quando il denaro è guadagnato da loro. Il 20% vede il partner prendere decisioni finanziarie senza confronto, il 6,5% si è sentito chiedere di lasciare il lavoro e il 3,5% ha subito sabotaggi sul lavoro. Sono alcuni dei segnali di un fenomeno tanto sistemico quanto silenzioso.

La dimensione sociale del problema va oltre i singoli casi. Lo dimostrano il divario pensionistico, in media 458 euro in meno, e l’interiorizzazione di pregiudizi che danneggiano la persona.

Il confronto sul territorio

A livello locale il progetto è stato coordinato con diverse realtà, che si sono confrontate in tre panel: istituzioni, lavoro e welfare, terzo settore. Fra le criticità emerse, la differenza negli orari di lavoro (il 38,5% delle donne lavora a tempo parziale) e l’alto numero di donne che lasciano il lavoro entro un anno dalla nascita del primo figlio: nel primo trimestre del 2026 sono state poco meno di 300.

Il quadro resta critico, ma l’educazione finanziaria mostra effetti positivi sul fronte dell’indipendenza. Grazie a una migliore conoscenza degli strumenti finanziari, le deleghe sono calate del 32%. Anche il controllo economico migliora, con un calo del 25% della coercizione economica da parte del partner.

“6 di più” avrà una seconda edizione nei prossimi anni. Al centro ci sarà ancora la formazione di chi lavora con donne in condizioni di fragilità, con in più un nuovo filone dedicato alle aziende.