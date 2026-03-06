TRENTO. In attuazione della programmazione adottata lo scorso ottobre, la Giunta provinciale con un provvedimento approvato oggi ha ammesso a finanziamento, a valere sul Fondo investimenti comunali di rilevanza provinciale, alcuni interventi di edilizia scolastica e asili nido, concedendo contestualmente i contributi spettanti ai Comuni di riferimento.

Si tratta complessivamente di oltre 1,5 milioni di euro destinati ad acquisti e lavori riferiti a scuole dell'infanzia e asili nido per i quali è stata presentata la documentazione prevista nei criteri provinciali, in coerenza con la Strategia di Legislatura, che è stata valutata positivamente sotto il profilo tecnico e riguardo all'adeguatezza dei costi.

"Il nostro intento è stato quello di portare a compimento strutture realizzate sul territorio provinciale anche con fondi Pnrr e soddisfare i bisogni delle famiglie per la fascia educativa 0-6, offrendo edifici moderni ed efficienti rendendoli funzionali alle pratiche didattiche più innovative, nell'ottica di migliore vivibilità per i bambini e il personale", commenta l'assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali Giulia Zanotelli.