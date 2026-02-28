TRENTO. Il Trentino piange uno dei suoi pionieri nel mondo del commercio. Se n'è andato a 94 anni Silvano Bettotti, fondatore e anima per quasi ottant'anni di una realtà storica nell'ambito dell'arredamento. Una storia che Silvano aveva iniziato a scrivere nel Dopoguerra assieme ai fratelli Fulvio e Giovanni nella loro Chizzola di Ala, dove la loro falegnameria dopo pochi anni si era dedicata integralmente alla realizzazione di mobili.



Sull'onda del Boom e con la qualità dei prodotti premiata dai trentini, la ditta di famiglia aveva ben presto spiccato il volo e a fine anni Sessanta i fratelli Bettotti avevano lasciato la Vallagarina, puntando sulla commercializzazione e realizzando a Lavis una sede da 7.000 metri quadrati. Un successo figlio delle intuizioni di un pioniere anche nella capacità di anticipare le tendenze del mercato, di puntare sulla comunicazione, anche televisiva e sulle sponsorizzazioni, nel ciclismo.



Da fine anni Novanta il punto vendita si era spostato a Trento, in via Brennero, dove Silvano dopo la morte di Fulvio e il ritiro di Giovanni, aveva passato la mano al figlio Paolo e ai nipoti Alessandro e Andrea. Fino a qualche mese fa, tuttavia, era presente per dare un'occhiata, dare un consiglio, dire la sua sull'amata creatura. Il funerale sarà celebrato lunedì alle 14 al cimitero di via Giusti.