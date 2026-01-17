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TRENTO. È Khalid Mamdouh, 40 anni, l’uomo di origine marocchina fermato dai carabinieri di Borgo Valsugana perché sospettato dell’omicidio di Mauro Sbetta, a Strigno.
Mamdouh risulta residente a Borgo ed è stato fermato questa mattina, quando i carabinieri si sono presentati alla porta di casa, a Borgo.
Decisivi, per dare una svolta alle indagini, i rilievi del Ris, l’analisi delle telecamere e dei tabulati telefonici.
Secondo quanto si apprende, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe impiegato presso una ditta della zona.