TRENTO. Poste Italiane rafforza i servizi dedicati all'e-commerce in Trentino con una rete composta da 9 locker e 242 Punto Poste, pensata per rendere più semplici e flessibili le operazioni di spedizione e ritiro dei pacchi.

I locker sono presenti negli uffici postali di Trento 1, in via Trener, e di Pergine Valsugana, in via Bortolamei. A questi si aggiungono altri sette punti distribuiti sul territorio: quattro nel comune di Trento, uno a Predaia, uno a Borgo Chiese e uno a Rovereto.

Gli armadietti automatici consentono di effettuare in autonomia le operazioni di spedizione e ritiro. Sono dotati di uno schermo con interfaccia intuitiva e permettono di scegliere la lingua tra italiano, tedesco e inglese, facilitando così l'utilizzo da parte degli utenti.

L'offerta è completata da una rete di 242 Punto Poste, presenti in tabaccherie, Kipoint, bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour e distributori di carburante IP. Una diffusione capillare che consente ai cittadini di spedire e ritirare i pacchi vicino a casa o al luogo di lavoro, ampliando le possibilità di accesso ai servizi di Poste Italiane e rispondendo alla crescente domanda legata agli acquisti online.