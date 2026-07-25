TIONE / TERRAGNOLO. Due gravi incidenti stradali hanno segnato il tardo pomeriggio di sabato 25 luglio sulle strade del Trentino. Il bilancio più pesante arriva da Saone, nel comune di Tione, dove un motociclista di 49 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo uno scontro con un'autovettura. A Terragnolo, invece, è rimasto ferito anche il sindaco Massimo Zenatti.

L'incidente più serio è avvenuto poco dopo le 18 nella frazione di Saone. Per cause in corso di accertamento, una moto e un'auto si sono scontrate con estrema violenza. Il centauro, 49 anni, è stato sbalzato dalla sella finendo a diversi metri dal punto dell'impatto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.

La centrale di emergenza ha inviato sul posto l'elisoccorso, il personale sanitario, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso.

Quasi in contemporanea un altro schianto si è verificato a Terragnolo, dove si sono scontrati una moto e un'automobile. Tra le persone coinvolte c'è il sindaco del paese, Massimo Zenatti, 62 anni. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso: il primo cittadino è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Rovereto. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto.