DUBAI. Una famiglia di Mezzocorona è rimasta bloccata a Dubai dopo che un'esplosione (drone o scheggia di missile) ha danneggiato il loro hotel vicino al Fairmont The Palm, causando il crollo parziale del soffitto della loro camera.



La famiglia — con una donna al settimo mese di gravidanza e un bambino piccolo — è in salvo ma non riesce a rientrare per la chiusura degli spazi aerei e le numerose cancellazioni di voli.



Diversi trentini si trovano ancora nell'emirato, dove nelle ultime ore si sono udite esplosioni e si sono visti droni abbattuti in cielo. Chi è riuscito a partire prima della chiusura, come l'ex deputato Giacomo Bezzi, si considera fortunato.



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