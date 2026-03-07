TRENTO. Nove anni e tre mesi per aver abusato in più occasioni della fidanzata quindicenne e per averle ceduto cocaina: questa è la condanna inflitta dal collegio del tribunale nei confronti di un ventenne già noto agli inquirenti. Il giovane è stato assolto con formula dubitativa per il reato di maltrattamenti.



I fatti sono accaduti nel 2020, l'anno della pandemia e del lockdown. I due per un periodo hanno condiviso l'abitazione, in una valle del Trentino.



Il rapporto era fatto anche di violenze fisiche e verbali, ad amplificare i soprusi c'era la cocaina. A quel punto la giovane, stordita dall'assunzione degli stupefacenti, diventava facile preda.