TRENTO. Doppia «spaccata» nella notte tra sabato 11 aprile e ieri a Trento nord. Un ladro ha colpito nell'ordine i ristoranti Gastromondo e Roadhouse. In entrambi i casi ha utilizzato un pesante tombino per sfondare le vetrate dei locali, ma per il malvivente il raid si è concluso a mani vuote. Pesanti, invece, i danni e i disagi per i due locali.



Il malintenzionato si è ferito ed è scappato. Sconfortato il titolare di Gastromondo, Abdelilah Marroun, conosciuto come Aldo: quello di ieri mattina è stato il secondo furto subìto in quindici giorni.



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