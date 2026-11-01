TRENTO. Ci sono già i primi nomi per l’incarico del nuovo direttore generale dell’Azienda sanitaria, vale a dire il successore di Antonio Ferro. In corsa non c’è solo Andrea Ziglio, attuale dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali, ma altri importanti funzionari ai vertici di Asuit o della Provincia, come Luca Comper, Debora Furlani, Simone Cecchetto, Giuliano Mariotti, Michele Sommavilla e Denise Signorelli.



Naturalmente sono attese diverse candidature da tutta Italia. Rispetto alla precedente procedura sarà necessaria l’intesa tra la Provincia e l’Università. Per la prima visita dei malati di demenza con uno specialista sono necessari fino a dodici mesi di attesa: decisamente troppi.



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