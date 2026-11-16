INNSBRUCK. La presenza delle donne nella società non trova ancora un'adeguata corrispondenza nei luoghi in cui si prendono le decisioni politiche. Nell'Euregio, che comprende Trentino, Alto Adige e Tirolo, la percentuale di sindache resta inferiore al 16%. Un divario che è stato al centro dell'Assemblea delle donne elette nell'Euregio, riunita il 16 novembre a Innsbruck con circa 150 partecipanti provenienti dai tre territori.

L'incontro, organizzato dall'Euregio insieme al Land Tirolo e al Landtag tirolese, si è svolto sotto il motto «L'Euregio è donna!» e ha affrontato il tema del rafforzamento della partecipazione femminile alla politica e della collaborazione oltre i confini. Tra i presenti anche il presidente dell'Euregio e capitano del Tirolo Anton Mattle, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e l'assessora trentina all'istruzione, cultura, giovani e pari opportunità Francesca Gerosa.

Proprio Gerosa ha richiamato l'importanza di mettere in comune le esperienze maturate nei tre territori. «Ho rivolto un invito alle donne elette presenti: avere sempre coraggio, determinazione, dire sempre ciò che si pensa, perché è il nostro modo di vivere la politica e soprattutto di vivere la rappresentanza», ha sottolineato.

A restituire la dimensione del divario sono i dati sulla presenza femminile nelle istituzioni. Nei consigli comunali le donne rappresentano il 24% in Tirolo, il 30,7% in Alto Adige e circa il 32% in Trentino. Nelle giunte provinciali la quota non raggiunge un terzo dei componenti. Nei consigli provinciali le percentuali sono invece del 38,9% in Tirolo, del 34,6% in Alto Adige e del 40% in Trentino.

Tra le difficoltà che frenano la partecipazione politica femminile, il Rapporto tirolese sulla parità di genere del 2024 individua la conciliazione tra incarichi pubblici e responsabilità familiari, la persistenza dei ruoli tradizionali, le strutture decisionali a prevalenza maschile e la mancanza di adeguate tutele sociali.

All'assemblea è intervenuta anche Sarah Dingler, dell'Università di Innsbruck, che ha evidenziato come una maggiore presenza femminile possa arricchire i processi decisionali con prospettive differenti e contribuire al rafforzamento della democrazia.

Spazio anche alle esperienze concrete. Tra queste l'iniziativa «No Women No Panel», lanciata nel 2018 dall'allora commissaria europea Mariya Gabriel per dare maggiore visibilità alle competenze femminili nei dibattiti e nelle conferenze. Per il Trentino, la presidente Minella Chilà ha presentato il Consiglio delle donne del Comune di Trento, istituito nel maggio 2026. L'Alto Adige ha invece portato l'esperienza della sindaca di Scena, Annelies Pichler, che ha illustrato la Conferenza internazionale delle sindache del 2026 a Vienna.