TRENTO. Domenica 25 gennaio il Trentino sarà interessato da una giornata marcatamente instabile, con precipitazioni diffuse e un progressivo raffreddamento. I fenomeni insisteranno fino a metà pomeriggio, risultando a tratti più intensi nelle ore centrali della giornata. Le condizioni atmosferiche favoriranno un deciso abbassamento della quota neve, che nel corso della mattinata potrà scendere fino a 500–600 metri, con locali episodi anche più in basso.



Nei fondovalle sono possibili accumuli irregolari. In Alta Valsugana la neve potrà risultare bagnata, con 5–10 centimetri tra la zona dei laghi e Pergine, quantitativi simili attesi in Primiero e Imer. Borgo Valsugana dovrebbe rimanere più mite, con accumuli contenuti tra 0 e 5 centimetri. In val di Non possibili 5–15 centimetri a Cles, mentre in Rendena e Giudicarie non si escludono 10–15 centimetri anche a Tione. In val d’Adige prevarrà la pioggia, con la possibilità di brevi fasi di fiocchi bagnati da Trento verso nord, senza accumuli significativi.



Secondo le previsioni di Giacomo Poletti, la neve sarà invece più diffusa e consistente oltre i 600 metri, con Fiemme e Fassa che nel corso della giornata potrebbero registrare fino a 20 centimetri. In quota sono attesi 20–30 centimetri, con apporti più generosi su Adamello, Brenta, Lagorai e Pale di San Martino, mentre i settori settentrionali dovrebbero ricevere quantitativi leggermente inferiori. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi a metà pomeriggio nelle zone meridionali e verso sera a nord.



Per i giorni successivi, lunedì 26 gennaio è atteso tempo asciutto, con nubi basse al mattino e progressivo miglioramento. Martedì 27 la nuvolosità aumenterà gradualmente ma senza precipitazioni rilevanti. Mercoledì 28 è prevista un’altra perturbazione, con apporti stimati tra 20 e 30 millimetri e quota neve indicativamente compresa tra 900 e 1.100 metri. Giovedì 29 è atteso un miglioramento più deciso, con tempo stabile e assenza di fenomeni.