VIGOLO VATTARO. Dolore e sgomento in Valsugana e nell’intero Trentino per la morte di Alessandro Bianchini, 47 anni, idraulico e grande sportivo, vittima di un tragico incidente sulla Marzola. Ieri, 29 agosto, Bianchini era uscito per un’escursione con l’intenzione di raggiungere la cima, ma non aveva fatto rientro a casa. L’allarme è stato dato dalla moglie poco prima di mezzogiorno. Dopo ore di ricerche, anche grazie alla geolocalizzazione del suo iPhone, il 47enne è stato trovato senza vita: sarebbe precipitato accidentalmente per circa 30 metri. La notizia ha profondamente scosso Vigolo Vattaro e tutto il Trentino.



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