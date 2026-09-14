TRENTO. Uno sconto straordinario fino a 60 euro sulla bolletta per i clienti che rispettano i requisiti previsti dal Decreto Bollette. Dolomiti Energia ha deciso di aderire volontariamente alla misura per il 2026, ampliando così il sostegno alle famiglie alle prese con le spese energetiche.

Il contributo riguarda i clienti domestici del mercato libero con Isee fino a 25mila euro che non beneficiano già del bonus sociale ordinario. Lo sconto, fino a un massimo di 60 euro, sarà riconosciuto nella bolletta di settembre o di ottobre.

Per ricevere l'agevolazione non sarà necessario presentare alcuna domanda a Dolomiti Energia. Il contributo verrà applicato direttamente in fattura: l'elenco degli aventi diritto sarà infatti comunicato alla società dall'Acquirente Unico Nazionale.

«Abbiamo scelto di aderire a questa misura perché crediamo che il valore di un'azienda oggi non si misuri soltanto dai prodotti e servizi che fornisce, ma anche dalla capacità di far sentire la propria vicinanza e attenzione ai clienti», spiega Sandro Bosso, direttore Mercato di Dolomiti Energia. Per l'azienda si tratta di «un sostegno concreto in un contesto economico difficile».