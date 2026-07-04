TRENTO. La Giunta provinciale ha approvato le graduatorie finali del concorso ordinario per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti di sostegno nelle istituzioni scolastiche provinciali. Le graduatorie saranno utilizzate per le immissioni in ruolo a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e interesseranno tutti i gradi del sistema scolastico.

«Dopo la conclusione delle attività di valutazione da parte delle commissioni approviamo le graduatorie finali del concorso ordinario, un passaggio necessario per rispondere al fabbisogno di docenti di sostegno del nostro sistema scolastico, in aggiunta al concorso straordinario», ha dichiarato l'assessora all'Istruzione Francesca Gerosa. «Si tratta di una figura strategica, fondamentale per garantire l'inclusione e assicurare agli studenti il supporto educativo di cui hanno bisogno».

Le graduatorie riguardano i posti di sostegno per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado e rientrano nella programmazione concorsuale 2025-2026 dedicata al personale scolastico provinciale. Nel corso dell'anno sono stati inoltre svolti i concorsi riservati per la stabilizzazione dei docenti della scuola primaria e della scuola secondaria, sia per i posti comuni sia per quelli di sostegno.

A metà luglio prenderà il via la fase delle assunzioni. Complessivamente sono attese circa 280 immissioni in ruolo, distribuite tra i diversi gradi di istruzione e le varie classi di concorso. La delibera approvata dalla Giunta interviene infine anche sulle graduatorie del concorso straordinario, già pubblicate, correggendo un errore materiale nell'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli per alcuni candidati.