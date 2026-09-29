ISERA. Più risorse per i Distretti famiglia e un ruolo sempre più centrale nelle politiche provinciali, non soltanto sul piano economico ma anche per la capacità di costruire relazioni, appartenenza e coesione sociale. È il messaggio lanciato dal vicepresidente della Provincia e assessore alla famiglia Achille Spinelli, intervenuto a Isera all’undicesima edizione del Meeting dei Distretti famiglia, quest’anno ospitato dalla Vallagarina.

«La famiglia riveste un ruolo centrale nella nostra comunità», ha sottolineato Spinelli, ricordando come questa dimensione trovi spazio anche nelle prospettive di sviluppo provinciale Trentino 2040. Secondo il vicepresidente, il sistema dei Distretti rappresenta un valore aggiunto per il territorio sia in termini di crescita sociale sia di sviluppo economico. Da qui l’importanza, evidenziata durante il Meeting, di guardare anche agli effetti che non possono essere tradotti immediatamente in numeri: senso di appartenenza, reti relazionali e capacità di rafforzare le comunità locali.

Il sostegno della Provincia è destinato inoltre a crescere sul piano economico. Dal 2027 il contributo annuo per il lavoro dei referenti dei Distretti passerà da 10 mila a 15 mila euro, mentre continueranno a essere finanziati i progetti sviluppati sui territori. «La Provincia autonoma di Trento dimostra di essere al fianco dei Distretti e di voler continuare a sostenerli», ha spiegato Spinelli, richiamando anche il maggiore riconoscimento economico riservato ai manager con l’obiettivo di valorizzarne professionalità e impegno.

Un nuovo spazio per raccontare queste esperienze arriverà già a novembre con il Festival della famiglia 2026. Anche in quell'occasione i Distretti saranno protagonisti attraverso la Cittadella della famiglia, dove i manager potranno presentare attività e progetti direttamente alla comunità. Per Spinelli sarà un passaggio importante per dare visibilità alle iniziative nate nei diversi territori e consolidare un modello che punta a mettere in rete istituzioni, associazioni e famiglie. Il prossimo Meeting, nel 2027, sarà ospitato dal Distretto famiglia Valle dei Laghi.