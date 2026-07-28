TRENTO. Disagi questa mattina nei punti prelievo del territorio, dove si sono registrati rallentamenti nelle operazioni di accettazione degli utenti.

Il problema si è verificato all'apertura delle attività e ha interessato gli sportelli di accettazione prelievi, rendendo temporaneamente impossibile svolgere le normali procedure per gli esami di laboratorio.

Alla base del disservizio un malfunzionamento dei sistemi informatici interni, che ha provocato difficoltà per circa 60 minuti.

Il guasto è stato risolto in tempi brevi grazie all'intervento dei tecnici, che hanno ripristinato la piena operatività del sistema. Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (Asuit) ha infine rivolto le proprie scuse ai cittadini per i disagi arrecati.