ROVERETO. Dalle 9.30 alle 14.30 di domenica 11 gennaio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Ala e Trento per consentire il disinnesco e la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto nel territorio comunale di Rovereto.

Il provvedimento è stato disposto dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento. L’orario di ripristino del servizio dipenderà dall’effettivo completamento delle operazioni da parte degli artificieri.

Durante l’interruzione, tutti i treni Regionali di Trenitalia in Trentino-Alto Adige sono cancellati tra Trento e Ala. I Regionali Veloci risultano soppressi tra Bolzano e Verona Porta Nuova. Per garantire la continuità del servizio è stata predisposta una riprogrammazione con bus dedicati, con possibili tempi di percorrenza più lunghi e disponibilità di posti inferiore al consueto. Sui bus non è ammesso il trasporto biciclette né animali, ad eccezione dei cani guida.

È stato inoltre potenziato il servizio di assistenza ai viaggiatori nelle stazioni di Trento, Rovereto e Ala, per fornire supporto e informazioni aggiornate sulle variazioni. I clienti sono invitati a tenere conto delle limitazioni e a pianificare per tempo gli spostamenti.

Per quanto riguarda l’Alta Velocità, i treni Frecciarossa 8502, 8506, 8525 e 9721 saranno limitati a Verona Porta Nuova, con soppressione della tratta Verona–Bolzano. Il treno a lunga percorrenza Intercity 611 Bolzano–Bari subirà modifiche d’orario in posticipo. Si consiglia di verificare le informazioni aggiornate sui canali ufficiali di Trenitalia e tramite l’app dedicata.