TRENTO. «La sfida avviata con il nuovo concorso è stata portata a termine positivamente, l'anno scolastico comincia con il quadro delle assegnazioni completo per la dirigenza».

Così l’assessora provinciale all’istruzione Francesca Gerosa commenta l’assegnazione degli ultimi 10 posti vacanti per completare il quadro dei dirigenti del territorio in vista dell’avvio della scuola. Partendo dalle sette assegnazioni provenienti dalla graduatoria stilata grazie al recente concorso per i dirigenti, all’Istituto comprensivo di Vigolo Vattaro a sostituire la dirigente Gabriella Vitale (assegnata per rotazione all’Istituto Comprensivo Trento 6) arriverà la professoressa Fiorella Mazzitelli.

Laureata in lettere moderne e con ben 18 anni di servizio alle spalle, attualmente è docente di lettere in un istituto secondario di secondo grado della provincia di Crotone. Ancora a subentrare a Stefano Chesini all’Istituto Comprensivo di Cembra arriverà invece la professoressa Bianca Bertol.

Laureata in lettere e con 17 anni di servizio interamente prestati negli istituti secondari di primo grado provinciali, prenderà servizio come gli altri dirigenti già il primo settembre. All’Istituto Comprensivo di Ala a subentrare alla dirigente Maura Maino, spostata per rotazione all’Istituto Comprensivo Riva 2, arriverà ancora la professoressa Annacarla Geniali con una laurea in scienze della formazione primaria e 11 anni di servizio interamente prestati nella scuola primaria in provincia di Trento. Spostandoci a Brentonico all’Istituto Comprensivo del paese a subentrare alla dirigente Enrica Rigotti (assegnata per rotazione al Tambosi di Trento) è stata preposta la professoressa Raffaella Musumeci. Laureata in lingue e con 12 anni di servizio alle spalle, è attualmente docente di lingua italiana per stranieri a Siracusa.

Ancora all’Istituto Comprensivo di Cavalese a subentrare al dirigente Roberto Trolli (assegnato per rotazione a La Rosa Bianca) arriverà invece la professoressa Tiziana Febronia Giusi Arena. Laureata in lingue straniere, e con 10 anni di servizio, è attualmente docente di lingua inglese negli istituti secondari di secondo grado in Sicilia. Ancora all’Istituto Comprensivo di Strigno Tesino a prendere il posto di Giuliana Sighel (assegnata per rotazione all’Istituto Comprensivo di Pergine 2) arriva la professoressa Simonetta Cova. Laureata in lettere moderne e con 18 anni di servizio interamente prestati in provincia di Trento, è docente di lettere nella secondaria di primo grado. Infine, tra le assegnazioni da concorso all’Istituto Comprensivo Chiese a subentrare al dirigente Romeo Collini (per rotazione all’Istituto di Levico) è stato preposto Fabio Della Marra, laureato in ingegneria informatica e con 7 anni di servizio come docente di matematica negli istituti secondari dell’Emilia Romagna. Ancora tra le assegnazioni per mobilità interregionale delle cinque richieste pervenute al dipartimento ne sono state accolte tre.

La prima all’Istituto di Fiera di Primiero, assegnato a professor Marco Galvan, attualmente ancora dirigente del Liceo Statale «Marcantonio Flaminio» di Vittorio Veneto; la seconda all’Istituto di Rovereto Est, assegnato a Sabrina Ghiadoni, dirigente dell’Istituto Comprensivo Montessori di San Giuliano Milanese; e infine all’Istituto Floriani di Riva del Garda, assegnato alla docente Maura Zini (omonima alla nuova dirigente del Liceo Prati) dirigente presso l’Istituto «Spallanzani» di Castelfranco Emilia in provincia di Modena.